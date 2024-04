Vanhaezebrouck komt met sneer richting bondsprocureur naar aanleiding van match op STVV en laat zich uit over Kums

KAA Gent trekt met een bonus van vier punten op KV Mechelen en zes punten op STVV naar Haspengouw. Met een zege op Stayen kunnen ze De Kanaries bijna definitief uit de race knallen. Hein Vanhaezebrouck herinnert zich de vorige match nog goed.

Begin februari ging KAA Gent nog met 4-1 onderuit op Stayen, na een vroege rode kaart voor Archie Brown. En dus leven er toch nog wel wat revanchegevoelens bij de Buffalo's en bij coach Hein Vanhaezebrouck, zo blijkt.

"Het is een midweekwedstrijd, dat is nooit evident. Voor de Beker van België en in de competitie hadden we veel supporters mee. Toen moesten we wel een uur met tien spelen, na een zuivere elleboog op Archie Brown."

© photonews

"Zelfs de bondsprocureur had het toen niet gezien, of de moeite niet gedaan om het te zien. Een uur met tien tegen elf moeten spelen is niet makkelijk natuurlijk", aldus Hein Vanhaezebrouck op de persconferentie na de match tegen Mechelen.

Zonder of met Sven Kums tegen STVV?

"We gaan proberen om dinsdag weerbaarder te zijn en proberen om met elf tegen elf te blijven de hele wedstrijd. Dat is ook belangrijk." Rest nog de vraag: zien we Sven Kums dan ook terug meespelen bij de Buffalo's?

Hij viel begin februari uit op het kunstgras van Stayen: "Het zal een afweging worden over wat we moeten doen op dat gebied. Als je voelt dat er twijfel is, dan moet je het eigenlijk niet doen", aldus nog Vanhaezebrouck.