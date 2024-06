Jan Mulder geeft kritiek op Tedesco en dat is koren op de molen van Club Brugge en Antwerp-fans

Het EK is ondertussen volop bezig. En dus heeft iedereen wel eens een mening. Zo ook Jan Mulder. Die zag Domenico Tedesco toch wel wat fouten maken in zijn selectie: "Waarom is Brandon Mechele niet opgeroepen?"

Domenico Tedesco riep uiteindelijk 25 spelers op voor het EK en daarna viel Thomas Meunier ook nog eens geblesseerd uit. Hij raakt mogelijk nog fit op het einde van de groepsfase, maar een extra speler had zeker geen overbodige luxe geweest.

Dat vindt ook Jan Mulder. Hij vindt dat er zeker een extra verdediger had moeten worden opgeroepen door Domenico Tedesco. Dat liet hij alvast weten in een gesprek met Het Laatste Nieuws, waar hij antwoordde op een aantal heikele thema's.

“Hij had een extra verdediger moeten oproepen! Ik mis Toby Alderweireld wel een beetje en eigenlijk moest Mechele erbij zijn", wil Jan Mulder er in de Q&A geen doekjes om winden. Mechele wordt volgens hem enorm ondergewaardeerd.

Mechele moest mee

"Ik vind hem een sympathieke speler, maar hij wordt altijd gepasseerd. Hij is zo een goede speler! Kampioen met Brugge hé, roep hem op!", is zijn mening duidelijk. Het is er uiteindelijk niet van gekomen dit EK.

Of de Rode Duivels met hem wél punten hadden gepakt in de EK-opener tegen Slovakije? Dat is weer een andere zaak. Maar als het van Mulder had afgehangen, dan was Mechele er wel bijgeweest momenteel in Duitsland.