'Standard schrijft miljoenen bij, maar is sterkhouder kwijt'

De transfer van Arnaud Bodart is min of meer rond. Standard en AS Roma hebben een akkoord bereikt. Voor de Belgische traditieclub zijn de miljoenen méér dan welkom, maar ze verliezen wel een sterkhouder.

We schreven een week geleden al dat AS Roma concrete interesse had in Arnaud Bodart. De 26-jarige doelman van Standard moet in Rome de doublure worden van Mile Svilar, die we nog kennen van bij Anderlecht.

Ondertussen is het duidelijk dat de transfer rond is. De Italiaanse topclub heeft volgens Sacha Tavolieri een akkoord met Standard. Persoonlijk zijn Bodart en AS Roma er volgens Italiaanse media al langer uit geraakt.

© photonews

Standard probeerde in extremis het uiterste uit de brand te slepen. De marktwaarde van Bodart wordt door Transfermarkt geschat op zes miljoen euro, maar de effectieve transersom zal rond de vier miljoen euro liggen.

De miljoenen zijn uiteraard méér dan welkom voor het financieel geplaagde Standard. De Rouches zijn immers nog steeds op zoek naar een overnemer om 777 Partners uit te kopen en op die manier een doorstart te maken.

Wie wordt de nieuwe doelman van Standard?

Een nieuwe doelman gaat Standard alvast niet zoeken. Matthieu Epolo - vorig seizoen was hij de vaste goalie van SL16 - krijgt volop zijn kans onder de lat. Ook tijdens de play-offs was het jeugdproduct van De Rouches overigens al de nummer één.