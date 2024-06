16-jarig Belgisch toptalent verlaat Gent en kiest voor een toekomst bij Ajax

Jorthy Mokio speelde afgelopen seizoen vier wedstrijden voor KAA Gent. In twee van die wedstrijden stond de slechts 16-jarige verdediger zelfs in de basiself van Hein van Haezebroeck.

Het talent van Mokio viel op in heel Europa. Naast Ajax toonden ook FC Barcelona, Bayern München, RB Leipzig en PSV interesse in de Belg. Verschillende journalisten bevestigen de transfer van Mokio naar Ajax.

Daar zal de linksvoetige verdediger een contract tekenen tot 2027. Bij Ajax zal Mokio samen spelen met een ander Belgisch talent. Mika Godts maakte vorig seizoen indruk in Amsterdam.

Volgens Sacha Tavolieri zal Mokio trainen met de A-kern en wedstrijden met Jong Ajax spelen. Op termijn moet Mokio een meerwaarde zijn in de Amsterdamse defensie van coach John van 't Schip.

Volgens Transfermarkt wordt de marktwaarde van Mokio geschat op zo'n 1,5 miljoen. Hiervan zal Gent niets zien aangezien de speler transfervrij naar Ajax vertrekt.

🇧🇪 As expected, Jorthy Mokio leaves #KAAGent and has decided to play with Ajax Amsterdam. Decisive meeting early next week in order to complete the 3 years move. Mokio will train with A-squad and play with Jong Ajax. End of the saga. #mercato #JPL pic.twitter.com/y8Ywk0Ne1a