Bob Peeters vindt geen Roemeen, maar wel nieuwe T1: plan A met verleden bij Anderlecht naar de Freethiel

Bob Peeters is de nieuwe general manager van SK Beveren. Hij wil nu de kern gaan samenstellen, maar eerst moest er een coach gevonden worden na het ontslag van Wim De Decker eind vorig seizoen. De sterke man heeft nu beet en het is zijn vooropgestelde plan.

“We zoeken een jonge, dynamische coach. Iemand die kan begeesteren en die een duidelijk gameplan heeft", zei Bob Peeters bij zijn aanstelling als general manager bij SK Beveren. De voorbije weken waren er gesprekken met verschillende kandidaten.

"Als ons plan A niet lukt, dan hebben we ook nog een plan B, C en D. Maar we hopen dat ons plan A lukt", gaf Peeters toen aan. En nu heeft hij beet en hij heeft wel degelijk zijn vooropgestelde plan weten binnen te halen.

WELKOM OP DE FREETHIEL, MARINK REEDIJK!



Marink Reedijk is de nieuwe hoofdcoach van SK Beveren.



De 32-jarige Nederlander, die afgelopen seizoen aan de slag was als hoofdtrainer van RSCA Futures, tekende een contract tot het einde van het seizoen.



Lees meer:… pic.twitter.com/GerxZkokyb — SK Beveren (@SKBeveren) June 24, 2024

Bob Peeters heel blij met aanstelling van Reedijk

En dus is Bob Peeters een tevreden man en reageert op de webstek van SK Beveren: "Reedijk was de eerste coach met wie ik na mijn aanstelling als General Manager gesproken heb. Ik ben dan ook zeer tevreden dat we erin geslaagd zijn onze eerste keuze aan ons te binden."

"Hij past perfect binnen het vooropgestelde profiel. We stellen een jonge en dynamische coach aan die de competitie kent. In de gesprekken maakte hij indruk met zijn visie en analytisch vermogen. Marink is een moderne coach: onderbouwd, innovatief, open in de communicatie, maar ook veeleisend: keihard werken is de basis om talent om te zetten in kwaliteit."