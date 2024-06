Speelt Club Brugge nóg een belangrijke aanvallende pion kwijt? Interesse van CL-club neemt toe

Ferran Jutgla is een harde werker bij Club Brugge. Door het vertrek van Igor Thiago lijkt hij momenteel de eerste spits van blauw-zwart te gaan worden. Maar mogelijk wenkt ook voor hem een vertrek deze zomer.

Deze zomer vertrekt Igor Thiago definitief richting Brentford, waardoor de positie van eerste spits bij Club Brugge weer open komt. Ferran Jutgla stelde zich een paar maanden geleden al vragen richting het bestuur van Club Brugge.

“Toen ik anderhalf jaar geleden naar hier ben gehaald, was het plan dat we in een systeem met twee spitsen zouden spelen. Daarin zou ik als tweede aanvaller naast een grote spits spelen”, klonk het in februari al in Het Nieuwsblad.

Volgens Jutgla was hij in dat systeem op zijn best en dit seizoen werd er zelden op die manier gespeeld. En dus zal er deze zomer sowieso gesproken moeten worden met het bestuur en met Nicky Hayen over de hele zaak.

Zeven doelpunten afgelopen seizoen voor Jutgla

Ondertussen is er alvast interesse in de Spaanse aanvaller. Volgens Portugese media zou Sporting Clube de Portugal wel heil zien in de aanvaller. Jutgla ligt vooralsnog wel nog twee seizoenen onder contract bij Club Brugge.

Dit seizoen was Jutgla goed voor zeven doelpunten in 26 wedstrijden. De 25-jarige Spanjaard stond daarmee een beetje in de schaduw van de Braziliaan Igor Thiago. Toch heeft hij nog steeds een marktwaarde van 7,5 miljoen euro volgens Transfermarkt.