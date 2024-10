🎥"Ga alsjeblieft weg": spanning loopt hoog op bij bondscoach Tedesco na de wedstrijd

Ondanks de kwalificatie voor de achtste finale waren er toch vooral gemengde gevoelens bij de Rode Duivels na de wedstrijd tegen Oekraïne. Bij bondscoach Tedesco kookte het potje zelf even over.

Toen de Rode Duivels na affluiten verzamelden voor een teambespreking met bondscoach Domenico Tedesco wilde een cameraploeg dat vastleggen. Dat was echter niet naar de zin van Tedesco, die hen wegstuurde.

"Ga alsjeblief weg", riep de bondscoach. Ondanks de kwalificatie was er bij Tedesco toch wat irritatie merkbaar. Zo zagen we de bondscoach nog niet vaak. Was hij dan ook niet tevreden over de prestatie van de Rode Duivels?

The Belgium team talk got heated after their draw with Ukraine 👀



Domenico Tedesco asked the cameras to back away from their team huddle following the match. pic.twitter.com/ENHiAPEdTU — ESPN FC (@ESPNFC) June 26, 2024

Domenico Tedesco semblait sur les nerfs après le match nul de la Belgique 😳🇧🇪#beINEURO2024 #Euro2024 #UKRBEL pic.twitter.com/hjBZduLbNi — beIN SPORTS (@beinsports_FR) June 26, 2024

Komende maandag zal het namelijk heel wat beter moeten tegen Frankrijk. De Fransen konden ook nog niet echt overtuigen om dit EK, maar zijn altijd een bijzonder gevaarlijke ploeg om tegen te spelen.

Maar Tedesco wil zich vooraf nog niet gewonnen geven voor die wedstrijd tegen de Fransen. "We gaan om te winnen. Wij willen bij de beste teams staan. We staan ertegenover een topploeg en voor zo’n wedstrijden doe je het."

"Alles is mogelijk. We hebben Duitsland geklopt (2-3, nvdr) en gelijkgespeeld tegen Engeland (2-2, nvdr.) in Wembley. We kunnen alle landen uitdagen. Ik denk dat we er klaar voor zijn", zei de Duitser nog.