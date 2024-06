CEO Antwerp laat zich uit over de grootste transferplannen en probleem met nieuwkomer

Volg Antwerp nu via WhatsApp!

Royal Antwerp FC gaat een drukke transferzomer tegemoet. Een paar uitgaande transfers gaan er zeker komen, terwijl een van de vier nieuwkomers nog niet officieel vaan The Great Old is. CEO Sven Jaecques laat zich uit over de zaak.

Antwerp trok al enkele nieuwe spelers aan, maar ziet er wellicht nog een paar vertrekken. CEO Sven Jaecques gaf al aan dat er een of twee grote namen zullen vertrekken, waardoor er weer zuurstof kan komen voor inkomende transfers.

Ondertussen zijn er al vier nieuwkomers op training bij Royal Antwerp FC: Denis Odoi, Tjaronn Chery, Rosen Bozhinov en Ayrton Costa trainden al met de groep van Jonas De Roeck - ook al een nieuwkomer in de groep.

Sven Jaecques: "We hopen eerstdaags de komst van Ayrton Costa administratief af te ronden. De 24-jarige Argentijnse verdediger traint al mee met de groep, maar wordt pas officieel voorgesteld eens het papierwerk in orde is." pic.twitter.com/oamQO9Ir5A — Royal Antwerp FC (@official_rafc) June 27, 2024

Ayrton Costa is echter nog steeds niet officieel van Antwerp. De Argentijn werd voor 2,3 miljoen euro binnengehaald, maar er is nog geen bekendmaking van de deal. Er moeten nog wat documenten in orde gebracht worden.

Wachten op het papierwerk

"We hopen eerstdaags de komst van Ayrton Costa administratief af te ronden. De 24-jarige Argentijnse verdediger traint al mee met de groep, maar wordt pas officieel voorgesteld eens het papierwerk in orde is", aldus Sven Jaecques.

Zijn vorige club Independiente heeft met Antwerp wel al afgesproken dat hij mag meetrainen met stamnummer 1. De rest van het papierwerk komt meer dan waarschijnlijk deze week in orde. We houden u graag verder op de hoogte.