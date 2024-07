Vader van Anderlecht-speler is duidelijk over transfer: "Hoop dat het in de komende dagen officieel is"



Volg Anderlecht nu via WhatsApp! Zeno Debast keerde al vroeger naar huis dan verwacht van het EK. Nu blijven het nog spannende dagen voor de verdediger, die hoopt dat zijn transfer naar Sporting CP snel helemaal officieel is. Zeno Debast keerde onlangs terug naar België nadat de Rode Duivels door Frankrijk werden uitgeschakeld op het EK. Nu zal de verdediger nog even moeten wachten tot zijn transfer helemaal officieel is. Er wordt al maanden geschreven over een mogelijke transfer van Debast naar Sporting CP, maar zo makkelijk loopt het dus allemaal niet. De Belgische verdediger kondigde voor het EK zelf aan dat hij volgend seizoen bij de Portugese kampioen zal spelen. Opmerkelijk wel dat er nog steeds geen officiële bekendmaking is gevolgd. Het Portugese medium A Bola had een interview met Raf Debast, de vader van Zeno. Daarin kon hij bevestigen dat de deal zo goed als rond is. "Het is op dit moment nog niet officieel. Maar ik hoop dat het een van de komende dagen wel zo zal zijn", vertelde hij. "We hebben veel vertrouwen in Sporting en dat ze er alles aan zullen doen om Zeno een betere speler te laten worden."



