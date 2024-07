📷 Dit zijn ze dan: Anderlecht verwerkt historiek in de nieuwe truitjes en gebruikt AI voor het ontwerp ervan

Anderlecht heeft zijn nieuwe shirts voor het aankomend seizoen voorgeesteld. Die zijn geĆÆnspireerd door de Art Nouveau-stijl, die ook prominent aanwezig is in Brussel.

Anderlecht kiest voor een historische context, waarbij wordt verwezen naar het jaar 1908 toen RSC Anderlecht werd opgericht, en naar de Art Nouveau-beweging die destijds Brussel sierde.

De nieuwe shirts van het seizoen bevatten subtiele Art Nouveau-patronen in de mouwen, als een eerbetoon aan de esthetiek van Brussel. Het thuisshirt is paars met het clublogo op de borst en ton-sur-ton patronen in de mouwen. Het uitshirt is wit met een zilveren bloemenlint in de mouwen. Er wordt ook melding gemaakt van een derde shirt dat later zal verschijnen, ook in Art Nouveau-stijl.

Een opmerkelijk aspect van de campagne is het gebruik van generatieve technologie en kunstmatige intelligentie om imaginaire voetbaluniversa te creëren die de Art Nouveau-stijl omarmen. Deze aanpak heeft geleid tot een vernieuwende shirtlancering die zowel gedurfd als boeiend wordt genoemd.

Daarnaast wordt het unieke lettertype voor de spelersnamen en -nummers benadrukt, dat speciaal is ontworpen door Studio Type en gebaseerd is op een herinterpretatie van een historisch Belgisch font uit de Art Nouveau-periode, genaamd 'Brel'. Dit font brengt de tradities van organische vormen uit die tijd naar de moderne digitale wereld.

Samenvattend, de nieuwe truitjes van RSC Anderlecht zijn niet alleen een uiting van clubtrots, maar ook een eerbetoon aan de artistieke erfenis van Brussel, met een moderne twist door technologische innovatie en typografische herinterpretatie.