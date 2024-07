OFFICIEEL: KRC Genk kondigt terugkeer van doelman aan

KRC Genk heeft een jonge doelman teruggehaald voor Jong Genk. Brent Stevens keert terug na een jaar bij MVV gespeeld te hebben.

KRC Genk bereidt zich goed voor op volgend seizoen. Ook Jong Genk krijgt zoals altijd de nodige aandacht. De beloftenploeg van de Limburgers heeft een doelman teruggehaald.

Brent Stevens is na één jaar alweer een speler van KRC Genk, dat maakte de club zelf bekend via haar officiële kanalen. Stevens doorliep de jeugdreeksen bij Genk en werd tweede doelman bij Jong Genk.

Toch besloot hij een jaar geleden om naar het Nederlandse MVV te trekken. 'Stevens tekent een contract voor twee seizoenen met een optie op een derde seizoen. Hij vat de voorbereiding aan bij Jong Genk waar hij de concurrentie aangaat voor een plek onder de lat', klinkt het bij de club.

De doelman reageerde bij de club ook zelf al kort op zijn transfer. "Dit voelt aan als thuiskomen", begint Stevens. "Ik ken verschillende spelers bij Jong Genk nog van bij de jeugd. Ook de doelmannen waarmee ik train, zijn geen onbekenden."

"Ik hoop ooit voor de eerste ploeg te mogen uitkomen. Met dat doel in het vooruitzicht is Jong Genk voor mij de ideale stap in mijn carrière. Ik wil dit seizoen dan ook zoveel mogelijk minuten maken in de Challenger Pro League", besluit Stevens.