Hoe zit het nu eigenlijk met de financiële situatie bij Anderlecht? 'Voor het eerst in zeven jaar (!) héél belangrijk verschil, maar...'

RSC Anderlecht wil zich de komende weken gericht versterken om het komende seizoen een gooi te doen naar de titel. Nochtans moet Jesper Fredberg ook tijdens deze zomermercato elke euro twee keer omdraaien vooraleer hij de centen kan uitgeven. Hoe zit het met de financiële situatie van de Belgische recordkampioen?

We willen de vraag meteen beantwoorden: rooskleurig, maar... We kunnen stellen dat RSC Anderlecht voor het eerst in zeven jaar - Marc Coucke kocht paars-wit in 2017 en zag lijk na lijk uit de kasten vallen - financieel gezond is. Met die kanttekening dat er op dit moment géén overschotten zijn.

Het Laatste Nieuws weet dat Fredberg het deze zomer met minder geld op de transfermarkt moet stellen dan vorig seizoen. De inkomende miljoenen voor Zeno Debast zijn dan wel vergelijkbaar - als alle bonussen worden gehaald tenminste - met de inkomsten die Bart Verbruggen toen realiseerde, maar meer is er op dit moment niet.

Een kalenderjaar geleden kreeg Fredberg immers extra manoeuvreerruimte. De transfer van Jérémy Doku naar Manchester City bezorgde Anderlecht een (onverhoopt) extraatje van acht miljoen euro. Vandaag lijkt het er niet op dat er nog zo'n cheque uit de lucht zal vallen. Al hoopt de sportief directeur hier en daar wel extra inkomsten op te halen met uitgaande transfers.

Desalniettemin heeft Anderlecht minder werk dan vorig seizoen. Fredberg wil voortbouwen op de fundamenten die vorig seizoen zijn gelegd. Om die reden is de definitieve transfer van Thomas Delaney zo belangrijk. Het grootste deel van het budget kan in dat geval dan ook gespendeerd worden aan defensieve versterkingen.

Welke inkomende transfers verwachten we bij RSC Anderlecht?

Anderlecht houdt alleszins wél vast aan de filosofie van de voorbije mercato's. Fredberg zal geen eurocent over het eigen budget gaan én wil toeslaan als hij voor 99,9 procent zeker is van de slaagkansen van een nieuwe speler. Het doel is evenmin ongewijzigd: de titel.