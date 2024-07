KV Mechelen-trainer Besnik Hasi legt vinger op de wonde van pijnpunt in Belgisch systeem: "Voor grote clubs moeilijker"

Volg KV Mechelen nu via WhatsApp!

KV Mechelen-trainer Besnik Hasi is weer vertrouwd kunnen geraken met het Belgische systeem. Binnen een kleine twee weken zal zijn ploeg de competitie openen. Twee maanden na de laatste match in de play-offs van vorig seizoen.

Daardoor zijn ze in Mechelen ook op 20 juni al beginnen te trainen, om zich toch zo goed mogelijk klaar te stomen voor het nieuwe kampioenschap. "We eindigen eigenlijk als één van de laatsten en beginnen als één van de eersten", merkt Besnik Hasi dan ook op over de Belgische voetbalcompetitie. Dat vergt wel uitdagingen.

Ook van jonge spelers die bij de A-kern van een eerste ploeg aanleunen. In Mechelen zijn enkele beloftevolle spelers meteen beginnen meetrainen, maar die krijgen tijdens de voorbereiding ook twee weken verlof. Omdat de competitie van de U23 later begint, waarna ze dan in hun leeftijdscategorie de draad weer moeten oppikken.

Korte winterperiode in Jupiler Pro League

Er moet misschien toch eens gekeken worden of er planninggewijs geen betere oplossing kan komen. "Ik hoor altijd spreken dat er gehoopt wordt op een zachte winter, omdat alle matchen uit het programma zo dicht op mekaar zitten. Er zijn toch heel veel wedstrijden." Ook in de winter zit er overigens weinig vrije tijd aan te komen.

Omdat UEFA-competities net wel meer gespreid worden, krijgen clubs en spelers uit de JPL komende winter een week minder rust. "Ik kan mij voorstellen dat het voor de grotere clubs, die nog meer wedstrijden spelen en internationals hebben, nog moeilijker is op fysiek vlak. Maar goed, het is voor iedereen hetzelfde."