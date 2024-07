Nog geen versterkingen voor Brian Riemer en die heeft daar iets over te zeggen

De start van de voorbereiding van Anderlecht verliep niet optimaal. Brian Riemer vertrok op trainingskamp zonder ook maar één nieuwe aanwinst. Hij laat zich uit over de zaak en is nog niet in paniek.

In een ideale wereld zou een trainingskamp een trainer moeten helpen bij het verfijnen van de automatismen van een bijna compleet team. Maar Brian Riemer heeft die luxe niet bij Anderlecht, zo blijkt.

Zes internationals zijn nog niet terug van het EK, Zeno Debast is vertrokken, terwijl Ludwig Augustinsson, Thomas Delaney en Federico Gattoni terug zijn naar FC Sevilla na een uitleenbeurt. "Elke trainer zou graag op 10 juli over een complete groep beschikken."

"Maar ik wist van tevoren dat dit niet het geval zou zijn. Enerzijds heeft het EK niet in ons voordeel gespeeld, aangezien we veel spelers moesten missen. Dat is een compliment voor de club, want het betekent dat er goed werk is verricht," legt Riemer uit aan Het Laatste Nieuws.

Dag en nacht werken aan versterkingen

De Deense coach snapt dat er wel transfers moeten gaan komen en kent ook al de eerste belangrijke werf: "Onze prioriteit ligt vooral op het gebied van de centrale verdediger. Los van de terugkeer van Jan Vertonghen hebben we een nieuwe verdediger nodig".

"Er zijn verschillende pistes. We willen spelers aantrekken die echt toegevoegde waarde brengen en dat kost tijd. Onze doelwitten zijn vaak in trek bij andere teams en dat maakt de onderhandelingen niet eenvoudig. We werken dag en nacht."