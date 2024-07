Vrancken niet akkoord met buitenwereld en houdt open vizier om Gent beter te maken: "Zo kun je 'huistransfers' doen"

Wouter Vrancken heeft zo zijn eigen visie op hoe KAA Gent beter te maken. Bij de buitenwereld is de verwachting alvast dat hij voor een andere veldbezetting dan Hein Vanhaezebrouck gaat, maar voor hem is dat niet het allerbelangrijkste.

In een interview vanuit de club maakt Vrancken duidelijk dat er nog heel wat speelkansen gegrepen kunnen worden in de voorbereiding. "Sommige spelers die voordien minder kansen kregen, voelen misschien dat er terug wat mogelijkheden zijn. Dat heb je nodig, hé. Zo kan je bijna 'huistransfers' doen, als iemand zich kan doorzetten."

Vrancken lanceert zou een nieuwe term en hoopt ook dat het zover kan komen. "Dat zou zeker en vast goed zijn." Hoe is het om een nieuw systeem in de spelersgroep te slijpen? "Ze zijn gewend om met drie centrale verdedigers te spelen. Als we nu ook met vier achteraan kunnen spelen, kunnen we kijken hoe we wedstrijden aanpakken."

De principes van Vrancken

Vrancken onderstreept dat hij zich toch niet wil vastpinnen op één formatie. "Het hebben over een systeem is ook een kind een naam geven. De principes, de connecties tussen spelers, dat zijn dingen die belangrijker zijn dan het systeem op zich." Principes, dat is nog zo'n codewoord dat Vrancken bijzonder vaak gebruikt.

"De buitenwereld benoemt vaak een systeem op basis van de profielen van spelers die op het veld staan. In een viermansdefensie kun je perfect met drie de opbouw doen of met drie verdedigen. Het ligt gewoon aan wat je wil. Ik vind het belangrijker dat we van elkaar weten wat we aan het doen zijn."