Ivan Leko reageert op 'geval Balikwisha': "Vreemde keuze van hem"

Na zijn broer Michel-Ange, die gedreigd had de "wet van 78" te gebruiken om naar Antwerp te vertrekken en zo zijn transfer had afgedwongen, is het nu de beurt aan William Balikwisha om zijn contract bij Standard te verbreken. Ivan Leko reageerde op zijn vertrek.

De naam Balikwisha zal nooit meer worden uitgesproken zonder een kleine grijns of zonder vergezeld te worden van een weinig vleiende omschrijving vanuit Luik. Na Michel-Ange die zijn transfer naar Antwerp had afgedwongen door te dreigen met contractbreuk, is het nu de beurt aan William Balikwisha om de deur dicht te slaan en zijn contract te verbreken.

Zijn vertrek heeft velen onder de supporters geschokt, aangezien Balikwisha een van de relatieve hoogtepunten van het afgelopen seizoen was.

Maar Ivan Leko lijkt minder verrast. "Ik heb hier niets over te zeggen. Het was duidelijk dat hij geen deel wilde uitmaken van dit project," verklaart de Kroatische coach in La Dernière Heure.

Het lijkt erop dat de Belgisch-Congolese middenvelder zijn intentie om te vertrekken duidelijk had gemaakt aan zijn directie en coach. "Hij was niet aanwezig bij de hervatting, het was duidelijk tussen de directie en de speler", verzekert Leko, die aanvankelijk op Balikwisha rekende en nu dus zonder hem verder moet.

"Het is een vreemde keuze omdat ik hem waardeer en hij veel speelde onder mij", betreurt de coach van de Rouches. De Luikse transferperiode blijkt nog complexer dan verwacht.