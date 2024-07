OFFICIEEL: Beerschot heeft speler binnen waar Dirk Kuyt "héél tevreden" om is

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Beerschot VA heeft Dean Huiberts definitief naar het Kiel gehaald. De 24-jarige middenvelder werd vorig seizoen ook al gehuurd door PEC Zwolle.

Dean Huiberts zal ook de komende seizoenen voor Beerschot VA voetballen. De Nederlander heeft zijn krabbel gezet onder een meerjarig contract bij de Mannekens.

"Ik ben blij dat ik een contract heb kunnen tekenen bij Beerschot", aldus een tevreden Huiberts. "Ik had aan het einde van het seizoen al een goed gesprek met de coach over een verlengd verblijf."

De middenvelder komt definitief over van PEC Zwolle.



De middenvelder komt definitief over van PEC Zwolle.#WeAre13 pic.twitter.com/YLr0Ua0Co7 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) July 15, 2024

Huiberts is dan ook tevreden dat Beerschot de transferplannen heeft doorgedreven. "Ik ben blij dat ik de transfer kan maken. Bij Beerschot kan ik me verder ontwikkelen als voetballer."

"De voorbije weken heb ik de voorbereiding met Zwolle meegemaakt", besluit de middenvelder. "Ik heb er dus al heel wat trainingen opzitten. Bovendien ken ik de coach én de groep. Ik ben dus snel inzetbaar."

Waarom was Dean Huiberts één van de prioriteiten van Beerschot VA?

Ook Dirk Kuyt is zelf opgetogen met de transfer van zijn landgenoot. "Dean was één van de jongens van vorig seizoen die ik graag wilde houden. Hij is inzetbaar op verschillende posities en zorgt voor extra concurrentie. Ik ben dan ook héél tevreden."