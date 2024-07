'Beerschot wil middenvelder terughalen, speler wil zelf héél graag'

Beerschot is op dreef op de transfermarkt. De club zou nu graag Ismaila Coulibaly terughalen naar België.

Beerschot maakte woensdagnamiddag zelf bekend dat Ewan Henderson zijn kribbel heeft gezet onder een contract bij hen. Hij zal volgend seizoen bij de Antwerpse club spelen.

Maar volgen Gazet van Antwerpen wil Beerschot nu ook nog voor de terugkeer van Ismaila Coulibaly zorgen. Hij ligt nog één jaar onder contract bij Sheffield United.

Coulibaly speelde in het verleden al twee seizoenen bij Beerschot. Sheffield leende hem van de zomer van 2022, tot de zomer van 2024, uit aan de club.

De krant meldt nu dat Beerschot aan het onderhandelen is met Sheffield United over een transfer. Of het over een uitleenbeurt of definitieve overgang gaat is nog niet duidelijk.

Coulibaly werd afgelopen seizoen uitgeleend aan het Zweedse AIK. Hij zou zelf héél graag willen terugkeren naar Beerschot...