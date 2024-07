Mohamed Amoura mist België al: "Ik moet zeggen dat het leuker was om in Brussel te wonen"

Mohamed Amoura keerde al snel terug naar België. Meer dan een vriendenwedstrijd met zijn nieuwe club Wolfsburg tegen Anderlecht was hiervoor niet nodig. Nadien sprak hij even met de verzamelde pers.

Mohamed Amoura heeft Union deze zomer verlaten voor Wolfsburg. Zaterdag was de Algerijnse aanvaller terug in België en scoorde hij op het veld van het Lotto Park tijdens de oefenwedstrijd tegen Anderlecht.

Dit was het eerste doelpunt van de 24-jarige speler voor zijn nieuwe club. Na de wedstrijd sprak Amoura met Het Laatste Nieuws over zijn transfer en de eerste aanpassingen die hij moet maken.

Mohamed Amoura wil een geweldig seizoen doormaken met Wolfsburg

"Ik moet zeggen dat het leuker was om in Brussel te wonen. Maar het maakt me niet uit, ik ben hier om voetbal te spelen. En de Bundesliga is een sterkere competitie dan de Jupiler Pro League."

Overgekomen van Lugano, scoorde Mohamed Amoura vorig seizoen achttien doelpunten voor Union. Hoewel de Duitse competitie uitdagender is, wil de Algerijn op zijn minst even goed presteren.

"Het is altijd een geweldig gevoel om te scoren, zelfs in een oefenwedstrijd. Volgend seizoen zal ik er vijftien tot twintig voor Wolfsburg maken", sloot Amoura ambitieus af.