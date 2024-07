Genk-coach Thorsten Fink heeft zijn uitgesproken mening over de houding van Matias Galarza

Thorsten Fink begint met veel ambitie aan het seizoen bij KRC Genk. De Duitser kan op veel steun rekenen, al is niet iedereen mee in het verhaal.

KRC Genk beschikt over een mooie spelerskern, al zitten er in het geheel ook enkele speciale gevallen. Zo is er Matias Galarza, sinds 2022 aan boord bij de Limburgers.

Hij ligt nog onder contract tot medio 2026 en heeft volgens Transfermarkt een marktwaarde van 7 miljoen euro. Hij traint echter niet meer mee bij Thorsten Fink, omdat hij deze zomer nog andere oorden wil opzoeken.

“Ik kan daar moeilijk veel over kwijt”, zegt trainer Fink aan Het Laatste Nieuws. “Laat me zeggen dat hij niet in staat is om mee te trainen. Hij wil niet blijven.”

Nochtans ziet Fink een samenwerking heel goed zitten. “Ik heb een aantal keer geprobeerd om hem van gedachten te doen veranderen. Bij mijn vorige clubs heb ik weleens zulke gevallen gehad.”

Maar de kans dat Galarza nog zijn kar draait, lijkt bijzonder klein. “Soms lukt het, maar iemand die ergens echt niet meer wil zijn, krijg je moeilijk overtuigd. Het is nochtans een goede speler. Hij zou passen in mijn systeem.”

Fink is ervan overtuigd dat zijn ploeg klaar is voor de competitiestart tegen Standard, al is het werk bijlange nog lang niet af.