Versterking op komst voor de Kemphanen: 'Westerlo heeft principeakkoord gevonden met verdediger'

KVC Westerlo wil zich nog versterken deze zomer. De club is nu bij een Turkse centrale verdediger uitgekomen.

We kwamen vandaag al met het nieuws dat KVC Westerlo haar oog had laten vallen op Emir Ortakaya. Dat is al zeer snel heel concreet geworden.

Volgens het Turkse medium TRT Spor hebben de Kemphanen al een principeakkoord met de verdediger gevonden. Hij zou zelfs dinsdagavond al naar België zijn gereisd.

Ortakaya zou moeten overkomen van Fenerbahçe. De 20-jarige heeft daar echter niet gespeeld bij het A-elftal van de club.

Hij werd enkele keren uitgeleend, eerst aan Göztepe en nadien aan Kocaelispor. Ortakaya heeft ook heel wat caps op zijn naam staan bij verschillende jeugdploegen van de Turkse nationale ploeg.

Westerlo heeft het voorlopig nog niet al te druk gemaakt op de mercato. De club heeft al enkele spelers gehuurd, maar ook verhuurd. Ortakaya kan na Julian Placias de tweede speler worden die definitief wordt aangetrokken.