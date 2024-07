Zo erg als gevreesd? 'Meer duidelijkheid over de blessure van Francis Amuzu'

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

Francis Amuzu viel geblesseerd uit in de galawedstrijd van Anderlecht tegen Wolfsburg. Nu is ook duidelijk hoelang hij afwezig zal zijn.

Het was een fikse domper voor Francis Amuzu en RSC Anderlecht toen hij in de galamatch tegen Wolfsburg uitviel.

De speler van RSC Anderlecht bleef in het gras steken en verdraaide vervolgens zijn knie. Ondertussen is er meer duidelijkheid over de blessure.

Volgens Het Nieuwsblad zijn de kruisbanden niet geraakt, zo blijkt uit de eerste onderzoeken. Ook de laatste scans waren enorm geruststellend.

Amuzu klaagde achteraf van pijn aan de knie, maar ook aan de enkel. Grote schade is er echter niet, ook niet aan de meniscus, zo klinkt het.

Een inschatting maken van hoelang Amuzu buiten strijd zal zijn is niet eenvoudig. Het zou een kwestie van enkele weken zijn, wellicht minder dan een maand. Al bij al is dat een meevaller voor de speler en de club.