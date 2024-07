OFFICIEEL: Kelvin Yeboah keert sowieso niet terug naar Standard en heeft verrassende nieuwe uitdaging beet

Standard Luik en Ivan Leko wilden Kelvin Yeboah absoluut behouden. Hij kon afgelopen seizoen goed samenwerken met Wilfried Kanga.

Helaas voor de Rouches waren de eisen van Genoa te hoog en konden de Luikenaars niet meegaan in een eventuele deal.

De Italiaans-Ghanese aanvaller was dus op zoek naar een nieuwe uitdaging. De speler zelf wou nog graag doorgaan bij Standard, maar dat was dus niet mogelijk.

Maar nu heeft hij toch een nieuwe club gevonden. Minnesota United FC, in de MLS, heeft zijn komst officieel aangekondigd. Kelvin Yeboah heeft een contract getekend tot december 2027, met een extra jaar als optie.

The club has signed Ghanaian-Italian striker Kelvin Yeboah to a three-and-a-half-year Designated Player contract, with a club option for 2028.



