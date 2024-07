Mathieu Maertens volgt zijn trainer en weet waar het schoentje wringt bij OH Leuven

Mathieu Maertens is één van de sterkhouders bij OH Leuven. Ondanks een persoonlijk goede prestatie kon hij toch niet de drie punten meepakken uit Antwerpen. Hij weet echter wel waar het schoentje wringt.

Mathieu Maertens speelde persoonlijk een sterke partij bij OH Leuven tegen Beerschot. Dit leverde echter geen drie punten op. Beerschot en OH Leuven hebben nog heel wat werk voor de boeg deze zomer

Maertens weet echter wel waar het schoentje wringt bij OH Leuven.

Scherpte voor het doel is de basis

"Ik denk dat we wat scherper in de box moeten zijn. We zijn een paar keren heel gevaarlijk geweest, maar we stonden dikwijls maar met één man in de zestienmeter. Dat was duidelijk niet genoeg", geeft Maertens zijn analyse.

Dit zijn ook woorden waar zijn trainer Oscar Garcia zich bij aansluit. Zo gaf hij dit aan na de wedstrijd. oscar-garcia-met-een-hulpkreet-naar-zijn-bestuur-om-beter-te-doen-dit-seizoen

De organisatie stond goed

Maertens gaf wel aan dat de organisatie goed stond bij OH Leuven. "We hebben zo goed als niets weggeven. Onze doelman heeft geen enkele redding moeten doen. Op dat vlak hebben we het zeer goed gedaan", zag Maertens dat het goed stond bij OH Leuven.

Als kwam hij wel terug op hetzelfde probleem als waar OH Leuven vorig jaar mee te kampen had. "We moeten toch efficiënter zijn in de zestienmeter. Anders gaat het moeilijk worden om wedstrijden te winnen", sloot hij af.