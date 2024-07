Timmy Simons verrast na ruime zege bij debuut: "We hadden daar wel wat geluk"

Geen debuut bij promovendus Dender voor Timmy Simons. De trainer koos voor Westerlo enkele weken geleden en debuteert meteen met een ruime zege tegen Cercle Brugge.

Bij Westerlo wilden ze vooral het mindere vorige seizoen wegspoelen. Pas op de laatste speeldag konden de Kemphanen zich verzekeren van het behoud. Door de salonremise tegen Genk mocht Rik De Mil beschikken als trainer, Timmy Simons kwam dus in zijn plaats.

Met Cercle Brugge kreeg Simons meteen een taaie opponent voor de kiezen op de openingsspeeldag. "Geen makkelijke tegenstander", opende Simons op de persconferentie na de 3-0 zege. "We moesten ons 90 minuten lang vol smijten in de duels."

© photonews

"En", ging Simons verder, "we hadden het geluk dat zij op donderdag nog gespeeld hebben (in en tegen het Schots Kilmarnock, nvdr.). Anders was het zeker en vast een ander Cercle vandaag. We hebben getracht om onze voet naast die van hen te zetten en dat is gelukt."

"Nog neit genoeg beloond"

Je kan je voet naast je tegenstander zetten in een voetbalwedstrijd, maar uiteindelijk draait het in voetbal maar om één ding: scoren. "En kansen creëren", vervolledigt Simons. "Dat hebben we vandaag beter gedaan dan Cercle. Al vind ik dat we onszelf nog beter kunnen belonen vandaag met meer doelpunten."

Een positieve start voor Westerlo dat op weg is naar een positief seizoen? "Er zijn altijd momenten waar we het beter kunnen doen, het is een proces. Het zal nog wat tijd vergen om op elkaar ingespeeld te raken en dan zullen we wel zien", besluit hij.