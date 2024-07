Club Brugge wil cashen: deze 7 spelers moeten of mogen nog weg bij blauw-zwart

Club Brugge mocht al enkele nieuwe gezichten verwelkomen deze zomer. Nu is het ook tijd voor uitgaande transfers, want er zijn spelers die weg moeten of weg mogen.

Club Brugge heeft deze zomer al enkele nieuwe spelers kunnen voorstellen. Denk maar aan Ardon Jashari, Christos Tzolis, Gustaf Nilsson, Zaid Romero en Hugo Siquet. Maar op uitgaand vlak heeft de club nog wel wat werk te verrichten. Van Roman Yaremchuk zijn ze ondertussen al af. De spits waar ze 17 miljoen euro voor betaalden, trekt naar Olympiacos. Volgens Het Nieuwsblad moet ook Dedryck Boyata nog steeds vertrekken. De ex-Rode Duivel werd in de zomer van 2022 voor 2 miljoen euro weggehaald bij Hertha BSC. Het zou ook de bedoeling zijn dat Philip Zinckernagel en Kamal Sowah nog vertrekken deze zomer. Zinckernagel maakte de voorbereiding mee, maar zat niet eens in de selectie tegen KV Mechelen. Bovendien gaat hij zijn laatste contractjaar in. Bij Sowah is het ongeveer hetzelfde. Ook hij past niet meer in de plannen van blauw-zwart en ziet zijn contract na dit nieuwe seizoen aflopen. Club hoopt ook nog van Faitout Maouassa af te geraken. Raphael Onyedika maakte heel wat indruk de laatste seizoenen. Club is aan het onderhandelen met clubs uit Saudi-Arabië en Engeland volgens de krant. Een vertrek lijkt dan ook moeilijk te vermijden. Tenslotte zou het ook kunnen dat Andreas Skov Olsen en/of Antonio Nusa nog kunnen vertrekken bij een goed bod.