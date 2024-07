Is Stroeykens na Verbruggen en Debast de volgende die voor transferbudget moet zorgen? 'Anderlecht weigert bod op jeugdproduct en heeft specifiek plan in gedachten'

RSC Anderlecht heeft grootse plannen met Mario Stroeykens. De aanvallende middenvelder mag dit seizoen niét vertrekken. Maar Jesper Fredberg heeft wel een duidelijk plan voor hem in gedachten.

Het was opvallend. Mario Stroeykens stond niét in de basis tijdens de competitie-opener van RSC Anderlecht tegen STVV. Uiteindelijk viel het jeugdproduct van RSC Anderlecht in én bezorgde hij paars-wit de volle buit.

Het wordt een cruciaal seizoen voor Anderlecht én Stroeykens. Jesper Fredberg en Brian Riemer - hij wil Stroeykens de komende weken de tijd geven om zijn plaats in het elftal te vinden - zien in het 19-jarige jeugdproduct één van de dragende krachten voor dit seizoen.

La Dernière Heure weet dan ook dat een transfer momenteel niet aan de orde is. AFC Fiorentina klopte aan in het Lotto Park, maar werd zonder pardon de deur gewezen. "Stroeykens is niét te koop", was de héél duidelijke boodschap. De Italianen hadden nochtans een formeel bod meegenomen.

"Kom volgende zomer maar eens terug", werd er net niet bij gezegd. Fredberg heeft namelijk een duidelijk plan voor ogen. Een topseizoen van Stroeykens kan ervoor zorgen dat Anderlecht volgende zomer wél kan cashen op het jeugdproduct.

Wat is het prijskaartje van Mario Stroeykens?

Transfermarkt schat zijn marktwaarde momenteel op tien miljoen euro, maar daar kunnen de komende maanden enkele miljoenen bijkomen. Is Stroeykens de speler die - naar het voorbeeld van Bart Verbruggen en Zeno Debast - volgende zomer voor transferbudget moet zorgen?