OFFICIEEL: OH Leuven heeft beet en stelt Spaanse ex-international voor

Eerder op de dag schreven we dat er een mooie transfer in de lucht hing bij OHL. Niet veel later werd dit ook officieel bekendgemaakt door de club.

Het zat eraan te komen, maar nu heeft de club het ook zelf officieel bekendgemaakt via haar eigen kanalen. OH Leuven heeft zich versterkt met Oscar Gil.

Hij komt over van het Spaanse Espanyol, waar hij de voorbije vier seizoenen actief was. Twee daarvan in de Spaanse tweede klasse en twee in La Liga.

In totaal stond hij 51 keer op het veld in La Liga, wat hij goed deed. Dat leverde hem ook een cap op bij de nationale ploeg van Spanje. Gil speelde één helft tegen Litouwen in 2021.

De rechtsachter genoot zijn volledige opleiding bij Elche FC, in zijn geboortestad. Nadien debuteerde hij daar ook. In totaal kwam hij 38 keer in actie bij Elche.

Technisch directeur Gyorgy Csepregi reageerde bij de clubmedia al op de transfer. "Met Oscar Gil halen we een verdediger met ervaring op topniveau, zowel op vlak van clubvoetbal als bij de Spaanse nationale ploeg. Zijn polyvalentie is een echte meerwaarde voor onze kern", klonk het.