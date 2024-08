Na verleden bij Antwerp, Mechelen, Standard en Charleroi opnieuw naar België? "Al contacten geweest"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Olivier Renard zit al een paar maanden zonder job na zijn avontuur in Canada. Nu lijkt hij mogelijk een job in België alvast niet te willen uitsluiten. Hij heeft dan ook de nodige ervaring in ons land opgedaan.

De 45-jarige Olivier Renard zit al sinds mei zonder job. Toen stopte zijn avontuur bij Montreal in Canada (en de MLS) en dus is de gewezen doelman helemaal klaar voor een nieuwe uitdaging. En die kan hem ook in ons land brengen.

"Er waren al contacten met een aantal clubs en ik sluit een terugkeer naar België zeker niet uit", is ook Renard zelf in gesprek met Sudpresse zeer duidelijk over zijn mogelijke toekomst. Komt de man terug naar ons land?

Renard legde uit dat zijn vertrek bij Montreal te maken had met sportieve meningsverschillen. Hij kon er zijn rol niet helemaal spelen als technisch directeur en dus vond hij het beter om gewoon te vertrekken bij de Canadese club.

Veel ervaring in België

De 45-jarige man was ooit doelman bij onder meer Charleroi en werd ooit zelfs geselecteerd voor de Rode Duivels, maar vooral na zijn sportieve carrière werd hij het voorbije decennium steeds bekender binnen diverse Belgische clubs.

Hij was even raadgever bij Antwerp en heeft ook ervaring opgedaan bij KV Mechelen en Standard de Liège. Welke Belgische ploeg hem nu zou willen halen of terughalen? Dat lijkt nog niet helemaal duidelijk, zo vlak voor de start van het seizoen.