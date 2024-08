Een naam die slechte herinneringen oproept bij de Belgische supporters: vijf dingen die je moet weten over Slavia Praag, tegenstander van Union SG

Union SG speelt deze woensdag tegen Slavia Praag. Een club die de afgelopen jaren een wedergeboorte heeft gekend. Wij stellen hem voor u even voor.

Slavia, een lang slapende reus uit Tsjechië

Als je aan het Belgische publiek vraagt om twee Tsjechische clubs te noemen, zullen de namen die het vaakst langskomen waarschijnlijk Sparta Praag en Slavia Praag zijn. Maar degenen die het Europese voetbal hebben gevolgd in de jaren 2010 hebben vaker gehoord van Viktoria Plzen, dat tussen 2010 en 2022 zes keer kampioen werd.

© photonews

Slavia heeft een moeilijke periode meegemaakt: geen titel tussen 2009 en 2017. Dit kwam door grote financiële moeilijkheden. Uiteindelijk volgde wel de overname van Slavia in 2016 door CEFC, een Chinees energiebedrijf.

Een dat hielp zeker, want Slavia Praag klom uit het dal en werd in 2017, 2019, 2020 en 2021 tot kampioen gekroond. Sindsdien eindigde het drie keer als tweede achter Plzen en Sparta (2x), maar blijft het dicht bij de top.

Een club die wordt gevolgd door de Pro League

Slavia Praag staat bekend om zijn neus voor talent en stuurt elke zomer spelers naar grotere competities, waaronder de Jupiler Pro League. In 2019 tekende Simon Deli bij Club Brugge voor 2,5 miljoen euro en speelde 60 wedstrijden voor de Blauw-Zwart.

Meer recentelijk was het Yira Sor die in 2022 voor 6,5 miljoen euro naar Genk verhuisde, de op vijf na duurste verkoop in de geschiedenis van Slavia. Maar de meest succesvolle Belgische transfer is natuurlijk die van Michael Ngadeu, die in 2019 naar Gent kwam voor 4,5 miljoen en 170 wedstrijden speelde voor de Buffalos.

Een zeer Tsjechisch team, Rode Duivels maken kennis met Schranz

De selectie van Slavia Praag bestaat uit 24 Tsjechische spelers en 9 buitenlanders. Onder deze 24 Tsjechen werden er maar liefst 10 geselecteerd door bondscoach Ivan Hasek voor EURO 2024.

© photonews

Een van de 9 buitenlanders is Ivan Schranz. Een naam die misschien wel een belletje doet rinkelen. En terecht: Schranz had Koen Casteels geklopt tijdens het eerste duel van de Rode Duivels op het EK, na de fout van Jérémy Doku. Union is gewaarschuwd, Schranz weet waar het doel staat (28 goals in 110 wedstrijden voor Slavia).

De aanvoerder... van Liberia als duurste speler

Een naam die de aandacht trekt bij het bekijken van de selectie van Slavia Praag is die van Oscar (26 jaar). Niet te verwarren met de voormalige ster van Chelsea. Maar de middenvelder is de speler die Transfermarkt schat als de duurste speler in de selectie van Praag, met een waarde van 8,5 miljoen euro.

© photonews

Oscar is de aanvoerder van het nationale team van Liberia (31 caps). Weinig Liberiaanse spelers spelen in Europa. Oscar is echter een van de sterren van zijn ploeg. Hij speelde al 171 wedstrijden waarin hij 5 doelpunten doelpunten maakte ten 19 assists gaf.

Union SG moet oppassen

Slavia Praag is dus een zeer 'Tsjechische' club, zonder echte sterren, en is al enkele jaren geen kampioen van Tsjechië meer geworden. Maar Union SG moet oppassen... De club kan voor verrassingen zorgen.

© photonews

Afgelopen seizoen eindigde Slavia als eerste in een Europa League-groep met AS Roma, Sheriff Tiraspol en Servette FC. In 2021-2022 werd het tweede in een groep met Feyenoord en Union Berlin... voordat het Fenerbahçe en LASK Linz uitschakelde in de Conference League. USG is gewaarschuwd: het zal geen gemakkelijke opdracht worden, verre van.