En of het nodig is: 'STVV heeft beet, aanvallende middenvelder op weg naar Limburg'

Bij STVV loopt het allemaal niet zoals gepland. De club miste haar seizoensstart volledig en blijft na twee nederlagen met 0 op 6 achter.

STVV had niet op deze manier aan het seizoen willen beginnen. De Limburgse club verloor al twee keer op rij en kon nog maar één doelpunt scoren.

Deze zomer vertrok al zeker half de basisploeg van afgelopen seizoen. Matte Smets, Jarne Steuckers, About Koita, Zion Suzuki, Eric Junior Bocat en Mathias Delorge kozen al voor een nieuw avontuur.

Voor de meesten werd er nog geen vervanging gevonden, waardoor er flink wat kwaliteit is verloren gegaan. Er is absoluut versterking nodig bij de Truienaars.

Volgens Het Belang van Limburg heeft STVV beet. Het was al bekend dat de club interesse toonde in Isaías Delpupo, maar als alles goed gaat, zou hij deze week al moeten landen in Sint-Truiden.

Delpupo is een Argentijnse aanvallende middenvelder. Momenteel ligt hij nog onder contract bij Cagliari, maar dat loopt binnen een jaar af en dus kan hij best verkocht worden. Zijn marktwaarde bedraagt 700.000 euro.