KRC Genk bereidt zich voor op vertrek van El Ouahdi: 'ex-speler van Club Brugge in beeld als vervanger'

De kans lijkt groot dat Zakaria El Ouahdi vertrekt bij KRC Genk. De club heeft al een mogelijke vervanger op het oog, een ex-speler van Club Brugge.

Bij Racing Genk heeft Thorsten Fink het lastig met zijn rechterflank. Ken Nkuba raakte geblesseerd tegen Standard en kon daardoor niet spelen tegen OH Leuven.

Nkuba kon profiteren van de afwezigheid van Zakaria El Ouahdi om een plek te veroveren in de basis. Die laatste is op de Olympische Spelen met Marokko. Maar het ziet er niet naar uit dat hij nog lang in Genk zal blijven wanneer hij terugkomt.

De rechtsback staat namelijk op het punt om naar SL Benfica te trekken, dat al enkele dagen aan het onderhandelen is met Racing Genk. Maar zijn club heeft al een vervanger op het oog.

Volgens Sacha Tavolieri heeft Genk haar oog laten vallen op Igance Van der Brempt, in het geval dat El Ouahdi vertrekt. Hij speelde drie keer kampioen met Club Brugge en trok in 2022 voor 5 miljoen euro naar RB Salzburg.

Van der Brempt is wel amper basisspeler in Oostenrijk en heeft er nog een contract voor twee jaar. Voorlopig zou de speler zelf liever in het buitenland blijven.