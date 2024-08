Vanaken is heel duidelijk over toekomst bij Rode Duivels: "Voor mij is de deur niet dicht, maar..."



Volg Club Brugge nu via WhatsApp! In een nieuw programma van DAZN "Captain, My Captain" spreekt Hans Vanaken openlijk over zijn toekomst bij Club Brugge en de Rode Duivels. Op de vraag of hij denkt dat zijn tijd bij de nationale ploeg voorbij is, zegt Vanaken het volgende: "Voor mij persoonlijk niet. Maar je beseft goed genoeg dat als een trainer je een jaar lang niet erbij neemt en een nieuwe weg is ingeslagen met jongere spelers, het een moeilijk verhaal wordt. Ik zal nooit zelf zeggen dat ik met de nationale ploeg stop.” Ondanks zijn indrukwekkende prestaties in de play-offs en zijn rol als aanvoerder bij Blauw-Zwart, werd hij niet geselecteerd voor het EK. “Ik heb mijn beste play-offs ooit gespeeld zonder geselecteerd te worden voor het EK. Daarom besef ik misschien ook dat het niet meer zal komen. Het is de keuze van de bondscoach,” aldus Vanaken. Gouden Schoen Vanaken blikt ook vooruit op zijn kansen voor de Gouden Schoen. “Ik heb altijd gezegd dat het moeilijk zou zijn om een derde Gouden Schoen te winnen. Als je er al twee hebt en je vaak met twee, drie spelers zit die er wat bovenuit steken, dan wordt er misschien meer gestemd op iemand die de prijs nog niet heeft gewonnen.” Als Vanaken dit jaar de Gouden Schoen wint komt hij tot op één Gouden Schoen van het record van Paul Van Himst, die vier Gouden Schoenen op zijn naam heeft staan. #CaptainMyCaptain | Zien we Hans Vanaken ooit nog in actie bij de Rode Duivels? ⚖️🇧🇪 pic.twitter.com/U6AO1ZQbaw — DAZN België (@DAZN_BENL) August 6, 2024



