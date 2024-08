Dreigt plots een herhaling van de geschiedenis voor KV Mechelen? Daam Foulon laat zich uit over eventuele paniek

Zou het kunnen dat de geschiedenis zich gaat herhalen bij KV Mechelen? Daam Foulon gaf vorig seizoen mee de heropstanding in de terugronde vorm, maar laat ons niet vergeten dat Malinwa na een moeilijk seizoensbegin eerst wel helemaal onderaan bengelde. Kan dat laatste KVM opnieuw overkomen?

Met een puntendeling uit bij Club kwam KV nochtans met een opsteker uit de openingsspeeldag. Een uitschuiver later ziet het plaatje er al veel minder rooskleurig uit. KVM speelt vrijdag bij Standard, dat nog geen tegendoelpunt slikte en net blauw-zwart klopte. Nadien zijn Anderlecht en Antwerp de volgende tegenstanders.

"Ja, natuurlijk bekeken we de thuiswedstrijd tegen Westerlo als een haalbare kaart", steekt Foulon het niet onder stoelen of banken. "In Brugge dacht je dat je geen punten ging pakken en daar halen we wel een punt." De linkerwingback trekt zich daar toch aan op om aan te duiden dat alles mogelijk is, ongeacht de kalender.

Foulon panikeert niet

"Er zijn wedstrijden waarin je hoopt op de drie punten en die niet pakt. Er zijn andere wedstrijden waarin je blij bent met een punt of dat je zelfs in plaats van te verliezen de drie punten pakt. Er is geen reden voor paniek", vreest Daam Foulon op dit ogenblik zeker nog niet voor bijvoorbeeld een doemscenario na vijf speeldagen.

Aan het aanvalsspel moet absoluut nog gesleuteld worden. In de eerste twee matchen viel op dat spelers geregeld terugspelen in plaats van door te draaien en de aanval verder te zetten. Zo wordt het offensief moeilijk. "Dat zijn allemaal details. Het heeft weinig zin om daar publiekelijk over te praten", aldus de KVM-sterkhouder.

KV Mechelen moet fouten vermijden

"We moeten gewoon kijken waar het is misgegaan en die fouten moeten er gewoon uit", wijt hij de 1 op 6 aan vermijdbare fouten. "De jongens die er bij zijn gekomen moeten snel oppikken waar we sinds vorig seizoen aan aan het bouwen zijn. De jongens die er al waren moeten een tandje bijsteken om de andere jongens mee te nemen."