'Steeds meer interesse in JPL-revelatie met verleden bij Anderlecht'

Noah Sadiki begint zich steeds meer te manifesteren bij Union Saint-Gilloise. Tot op het punt dat hij interesse wekt in het buitenland bij grote ploegen. Wordt de Brusselaar zo stilaan onhoudbaar voor onze competitie?

Vorige zomer verliet Noah Sadiki Anderlecht voor Union Saint-Gilloise, met de bekende reacties in het paars-witte kamp. De jongeling vertelde ons na de wedstrijd van afgelopen weekend tegen Beerschot nog steeds niet te verwachten zoveel te spelen in zijn eerste seizoen.

Na zijn steile opmars onder Felice Mazzu in het Lotto Park, was hij volledig van de radar verdwenen met de komst van Brian Riemer. Bij Union SG kreeg hij een nieuwe kans en hij deed het voortreffelijk bij de andere Brusselse club vorig seizoen.

Ondanks de concurrentie op het middenveld bij Union heeft de 19-jarige Brusselaar 15 basisplaatsen veroverd in de competitie en heeft hij laten zien dat zijn kwieke acties schade kunnen aanrichten, met name met een belangrijke assist in de Beker van België tegen... Anderlecht.

De vooruitgang van Noah Sadiki nauwlettend gevolgd

Dit seizoen is hij een van de spelers die voorlopig alle wedstrijden heeft gespeeld sinds de komst van Sébastien Pocognoli. Sadiki zal dus steeds meer verantwoordelijkheid op zich moeten nemen, ondanks zijn jonge leeftijd. Tenzij de transfermarkt anders beslist.

Union Berlin zou namelijk zeer geïnteresseerd zijn in zijn profiel. Volgens Sacha Tavolieri heeft de Duitse club zelfs al een eerste bod uitgebracht bij het clubbestuur van Union Saint-Gilloise. Zal dit genoeg zijn om Sadiki, die nog drie jaar contract heeft in Sint-Gillis, aan te trekken?

