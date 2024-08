Veel onbegrip voor transferbeslissing van ex-speler van Royal Antwerp FC

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Calvin Stengs lijkt op weg om Feyenoord te verlaten. Zijn keuze kan op weinig begrip rekenen in Nederland.

Calvin Stengs het seizoen 2022-2023 bij Royal Antwerp FC, op uitleenbasis van zijn werkgever Nice. Vorig jaar verkaste hij naar Feyenoord waar hij een uitstekend jaar beleefde in de Eredivisie.

Ook voor het nieuwe seizoen waren de verwachtingen groot in Nederland, maar Stengs zou voor een opvallende transfer richting het Amerikaanse Charlotte FC in de MLS kiezen.

In Nederland tonen ze weinig begrip voor die keuze van Stengs. Dat liet ook Mario Been weten in een interview met Goedemorgen Eredivisie op ESPN.

“Ik vind dit niet een keuze voor Stengs, ook met het oog op het Nederlands elftal. 25 jaar, en dan al naar zo’n competitie. Ik vind dat vrij snel”, gaf de analist zijn duidelijke mening.

Dat Feyenoord met de deal akkoord gaat vindt Been al even verrassend. Er zou een transfersom van 8 miljoen euro gemoeid zijn met de transfer.

Nochtans taxeert Transfermarkt de marktwaarde van de ex-speler van The Great Old momenteel echter wel op 15 miljoen euro. Stengs liet zelf al weten te willen ingaan op de Amerikaanse deal.