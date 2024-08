Het einde van een tijdperk: twee heel bekende namen nemen afscheid van hun land

Via een Instagram-post heeft Daley Blind laten weten dat hij stopt met het Nederlands elftal. De Nederlander speelde meer dan 108 interlands voor Oranje.

“Elf jaar lang heb ik er alles aan gedaan om dat prachtige Oranje-shirt te blijven dragen. Het heeft mij zoveel gebracht en zoveel mooie momenten gegeven. Die koester ik,” aldus Blind op Instagram.

Blind debuteerde in 2013 voor Nederland. Alleen vier spelers hebben meer interlands gespeeld voor Oranje: Rafael van der Vaart (109), Frank de Boer (112), Edwin van der Sar (130) en Wesley Sneijder (134).

Ook de Kroatische speler Marcelo Brozović stopt als international. Hij behaalde 99 caps voor Kroatië. Zijn grootste succes met de nationale ploeg was de WK-finale in 2018 in Rusland, waarin Kroatië met 4-2 verloor van Frankrijk.

Beide spelers blijven momenteel nog actief in het clubvoetbal. Daley Blind speelt voor het Spaanse Girona en Marcelo Brozović speelt bij Al-Nassr, waar hij teamgenoot is van Cristiano Ronaldo.

🇭🇷 Marcelo Brozović retires from international football as he won’t play for Croatia anymore after 99 caps.



🇳🇱 Daley Blind retires from international football too as he won’t play for Netherlands anymore after 108 caps. pic.twitter.com/XvTYjbMiSo