📷 'Anderlecht mengt zich in de strijd met twee andere topclubs uit de JPL voor Belgisch toptalent'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De kans dat Yanada Sishuba terug naar België keert wordt met de dag groter. Ook RSC Anderlecht mengt zich nu in de strijd.

Ayanda Sishuba staat in de kijker van heel wat Belgische clubs. De youngster begon als jeugdspeler bij Moeskroen, maar trok daarna naar het Franse RC Lens, waar hij nog tot midden 2026 onder contract ligt.

De interesse van Belgische clubs is groot. Vorige zomer trokken al enkele teams aan zijn mouw, waarbij vooral Royal Antwerp FC hem wou binnenhalen. Deze zomer zijn KAA Gent en Union SG de grootste vragende partij.

Volgens transferjournalist wil KAA Gent een huurdeal sluiten, met aankoopoptie, terwijl Union SG een transfer verkiest. Ook RSC Anderlecht zou nu op het strijdtoneel verschenen zijn om Sishuba binnen te halen.

De marktwaarde van de speler bedraagt volgens Transfermarkt 500.000 euro, maar RC Lens wil minstens vier miljoen euro en ook nog eens een doorverkooppercentage afdwingen, zo voegt Tavolieri er nog aan toe.

RSC Anderlecht is de enige van de drie genoemde Belgische ploegen die nog geen onderhandelingen voert met Lens. Een dossier dus om in de gaten te houden, want Sishuba wil terugkeren naar ons land.

🔴🟡 EXCL. Le #KAAGent & l’Union St.Gilloise accélèrent pour Ayanda Sishuba !



🗣️ Discussions en cours pour trouver la bonne formule et convaincre le #RCLens qui veut 4M€ + un pourcentage à la revente.



🔵🦬 Les Buffalos veulent un prêt avec option d’achat, l’#USG privilégie… https://t.co/CnV0tpPYJK pic.twitter.com/jbXc7bBSqQ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 14, 2024