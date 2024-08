Zeer bijzonder: zoon van Belgische legende op weg naar zijn debuut in Belgisch profvoetbal

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Joshua Mpenza, de derde doelman van RFC Luik vorig seizoen, zou wel eens aan het begin van dit seizoen onder de lat kunnen staan voor de Luikenaars. Te beginnen met de wedstrijd tegen KAS Eupen.

Sinds zijn komst in 2019 is Kevin Debaty de vaste doelman van RFC Liège. De 35-jarige keeper brengt al zijn ervaring in de kleedkamer en heeft de club al meermaals weten te behoeden van ergere zaken en nederlagen.

Achter de eveneens ervaren tweede doelman Antoine Lejoly stond afgelopen seizoen de jonge Joshua Mpenza, zoon van Mbo Mpenza en neef van Emile, als derde keeper op de loonlijst. Dit seizoen kan de situatie echter veranderen.

Joshua Mpenza, de nieuwe vaste doelman van RFC Liège?

Volgens informatie van La Dernière Heure zou Gaëtan Englebert van plan zijn om de 18-jarige doelman op te stellen tegen AS Eupen aanstaande zondag, en hem zo zijn eerste ervaring in de Challenger Pro League te laten beleven.

Joshua Mpenza is een veelbelovende keeper die door RFC Liège langzaam voorbereid wordt op het grote werk. Misschien is zijn tijd nu gekomen? Het zou voor de familie Mpenza in ieder geval een nieuwe kans worden.

Vader Mbo Mpenza was een spits die in zijn carrière bij onder meer Moeskroen, Kortrijk, Standard en Anderlecht. Hij verzamelde ook 56 caps bij de Rode Duivels. Nu lijkt er dus stilaan een nieuwe generatie opgestaan.