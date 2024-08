Ludwig Augustinsson droomt hardop: "Anderlecht zal mooie dingen verwezenlijken"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Ludwig Augustinsson moet het morgen met Anderlecht opnemen tegen Dinamo Minsk in de voorrondes van de Europa League. De linksachter wil een stap hogerop met Anderlecht.

Vorig seizoen werd Augustinsson, de Zweedse linksachter van Anderlecht, nog gehuurd van het Spaanse FC Sevilla. Hij kon trainer Brian Riemer en sportief directeur Jesper Fredberg meer dan overtuigen en ze slaagden erin om hem transfervrij naar Anderlecht te halen deze zomer. De puzzel van het transferbeleid ontrafeld: hoe Anderlecht strategisch te werk gaat volgens Jesper Fredberg

Beslissender worden

Tijdens de persconferentie van Anderlecht voor de wedstrijd tegen Dinamo Minsk sloot Augustinsson mee aan tafel bij Brian Riemer. De linksachter wil bevestigen en beter doen dan vorig seizoen. "Voor mij was het belangrijk om beslissender te zijn dan vorig seizoen. Mijn aantal goals was toen te beperkt, nul eigenlijk", lacht Augustinsson nadat gevraagd werd naar zijn doelpunt tegen KV Mechelen van afgelopen weekend.

Ludwig Augustinsson had maar één doel

“Ik heb altijd gezegd dat ik naar Anderlecht wilde terugkeren. Er waren andere opties, maar mijn makelaar wist wat mijn prioriteit was. Anderlecht zal mooie dingen verwezenlijken en mijn familie was ook graag in Brussel", geeft hij zijn motivatie aan om bij Anderlecht te tekenen.

Augustinsson heeft hard gewerkt deze zomer om fit te zijn en te blijven. Binnenkort zullen de fans van Anderlecht de beste Augustinsson dan ook zien. "Ik ben wel altijd blijven trainen bij Sevilla en speelde alleen geen matchen. Ze wisten dat ik zou vertrekken. Ik ben dus fit en nu kom ik ook in het wedstrijdritme."

Dodi Lukebakio en Sambi Lokonga zijn ambassadeurs van Anderlecht

Bij FC Sevilla spelen met twee spelers met een verleden bij Anderlecht. Dit zijn Dodi Lukebakio en Sambi Lokonga. Beide spelers hadden dan ook alleen maar positieve zaken te vertellen over Anderlecht en zijn echte ambassadeurs van de Brusselse club.

"Ik sprak in Spanje ook met Dodi Lukebakio en Albert Sambi Lokonga over Anderlecht. Ze waren blij dat ik hier zou tekenen. Ik vroeg hen ook al eens wanneer zij zouden terugkeren naar Brussel", sloot Augustinsson al lachend af.