OFFICIEEL: Anderlecht haalt Leander Dendoncker terug naar het Lotto Park, paars-wit deelt opvallend detail mee

Anderlecht heeft zoals verwacht de komst van Leander Dendoncker officieel kunnen maken. De middenvelder keert na zes jaar terug naar het Lotto Park.

Het zat eraan te komen, maar nu is het ook officieel. Anderlecht is erin geslaagd om Leander Dendoncker terug te halen naar het Lotto Park. Paars-wit deelde dit zelf mee via haar officiële kanalen.

De Brusselaars huren Dendoncker voor één seizoen van Aston Villa. Maar Anderlecht deelt meteen ook een opvallend detail mee: beide clubs kwamen ook een aankoopoptie overeen.

De 32-voudige Rode Duivel keert zo na zes jaar terug naar de club waar het allemaal begon voor hem. In 2018 werd hij uitgeleend aan Wolverhampton.

Een jaar later nam de Engelse club hem ook definitief over voor 13,8 miljoen euro. In de zomer van 2022 maakte hij voor 15 miljoen euro de overstap naar Aston Villa.

Begin dit jaar werd hij nog uitgeleend aan Napoli, maar dat verliep niet al te best. Bij Anderlecht speelde Dendoncker in totaal al 171 wedstrijden waarin hij 11 doelpunten kon maken en goed was voor vier assists.