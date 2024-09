Na Dendoncker wil RSC Anderlecht nieuwe deal sluiten met winger van tien miljoen euro

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

RSC Anderlecht heeft dit weekend de komst van Leander Dendoncker aangekondigd, maar dit zal misschien niet de laatste grote slag zijn voor de Paars-witten. Jesper Fredberg heeft naar verluidt nog een speler op het oog.

Volgens informatie van Sky Sports is RSC Anderlecht momenteel in onderhandeling met Vfb Stuttgart over de komst van Silas Katompa Mvumpa (25 jaar), die eenvoudigweg Silas wordt genoemd.

Silas is door de coach van Stuttgart, Sebastian Hoeness, uit de selectie gehaald om zijn transfer af te handelen, wat ten gunste van Sporting Anderlecht zou kunnen zijn. Werder Bremen en Hoffenheim waren ook geïnteresseerd.

De Congolese international (16 caps), Silas Mvumpa, speelt sinds 2019 bij Stuttgart, nadat hij was overgekomen van Paris FC. Sindsdien heeft de in Kinshasa geboren speler 135 wedstrijden gespeeld voor de Duitse club, waarin hij 35 doelpunten heeft gescoord en 21 assists heeft gegeven.

Afgelopen seizoen speelde Silas 30 wedstrijden in alle competities met Vfb Stuttgart, waarin hij 7 doelpunten maakte en 6 assists gaf.

De Belgische transferexpert Sacha Tavolieri voegt echter nog een aanvulling toe over een mogelijke komst van Silas naar Anderlecht: hoewel de gesprekken nog steeds gaande zijn, blijken ze moeilijk te verlopen. Anderlecht zou willen gaan voor een huur met aankoopoptie voor de Congolees, die op Transfermarkt wordt gewaardeerd op 10 miljoen euro.