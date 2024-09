Ruud Vormer maakt debuut in Brugse derby: "Ik ga gewoon zeggen wat ik zie"

Ruud Vormer heeft onlangs afscheid genomen van het voetbal en begint nu aan een nieuwe uitdaging als analist bij DAZN. Vandaag maakte hij zijn debuut tijdens de wedstrijd Club Brugge- Cercle Brugge.

In een interview met DAZN sprak Vormer over nieuwe rol en zijn verwachtingen voor de Brugse derby. “Lichtelijke spanning zit er wel in. Het is natuurlijk anders om nu te praten over een wedstrijd dan er zelf in te spelen, maar ik heb er veel zin in. Het is gewoon heel leuk.”

Vormer, die bekend staat om zijn directe benadering bevestigde dat hij als analist niets zal verbloemen. “Ik ga gewoon mezelf zijn. Ik ga zeggen wat ik vind en wat ik zie en ik ga er niet omheen draaien.”

Over de wedstrijd zelf is Vormer zeer relaxt. “Ik verwacht gewoon een hele open wedstrijd, een leuke wedstrijd en dat er veel kansen mogen zijn. Dan gaan we wel zien wie er gaat winnen,” aldus de voormalige middenvelder.

Hij benadrukt dat hij niet extra streng zal zijn voor ex-ploeggenoten, maar ook niet zal aarzelen om eerlijk te zijn over wat hij ziet op het veld: “Als het moet, dan doe ik dat. Maar ik hoop gewoon dat ze vandaag een goede wedstrijd neerzetten en dat ze alleen maar positief kunnen zijn.”

Tijdens zijn periode bij Club Brugge veroverde Vormer maar liefst vijf landstitels. Met 356 wedstrijden en 63 doelpunten kan hij met trots terugblikken op een uitstekende carrière bij Blauw-Zwart.