Anderlecht moet dringend iets doen, want in deze situatie gaat niveau van sleutelspeler niet verbeteren

Anders Dreyer, de Deense aanvaller van Anderlecht, heeft dit seizoen nog niet de impact gehad die men van hem verwachtte. Na vijf wedstrijden is zijn statistiek opvallend leeg: geen goals, geen assists, en zelfs geen grote kansen gecreëerd voor zijn teamgenoten.

Dreyer krijgt veel kritiek, want als hij niet scoort of assists geeft, ben je er ook niet veel mee in het spel. Dit in groot contrast met zijn prestaties van het vorige seizoen, waarin hij bekend stond om zijn creativiteit en effectiviteit op het veld.

Dat hij amper vakantie heeft gehad, wordt bij paars-wit aangehaald als één van de redenen. Maar Brian Riemer was toch kritisch. Al wilde de Deense trainer geen namen noemen, was het duidelijk dat het deels over Dreyer ging toen hij zondag zei "dat sommige jongens hun niveau stevig moeten opkrikken".

Tijdens de zomerse transferperiode droomde Dreyer nog van een transfer, maar de gevraagde som kwam niet op tafel. Het is begrijpelijk dat Dreyer op zoek is naar zijn beste vorm. De beperkte concurrentie op zijn rechterflank biedt hem weinig druk om zijn prestaties te verbeteren.

In tegenstelling tot de middenvelders heeft Dreyer vrijwel altijd een vaste plek in de basiself, wat mogelijk bijdraagt aan zijn huidige vormcrisis. Een gedreven concurrent zou wellicht de stimulans zijn die Dreyer nodig heeft om weer op zijn oude niveau te presteren.

De recente plannen van Anderlecht om een rechtsbuiten te huren in de laatste dagen van de transferperiode kunnen dan ook als een strategische zet worden gezien. Het zou niet alleen de teamdynamiek kunnen verbeteren, maar ook Dreyer mogelijk uit zijn tijdelijke dip kunnen halen door hem meer uitdaging en concurrentie te bieden.