Terug naar af! Anderlecht ziet ook dit transfertarget voor andere club kiezen

Gaat Jesper Fredberg nog met een onverwachte witte merel uit de hoek komen? Het zal in ieder geval niet Silas van Stuttgart worden, want die heeft een akkoord gevonden met een andere club.

Silas trekt naar Rode Ster Belgrado, dat hem huurt voor één seizoen met een aankoopoptie van 10 miljoen. Bij de Servische club kan hij Champions League-voetbal spelen, wat hem uiteindelijk over de streep zal hebben getrokken.

Anderlecht deed immers een soortgelijk bod, maar vond geen akkoord met de Duitse club en met Silas zelf. Dat is weer een streep door de rekening.

Jesper Fredberg wil immers absoluut een concurrent halen voor Anders Dreyer, die de motivatie blijkbaar nodig heeft, want zijn seizoen tot nu toe was nog geen voltreffer.

Als Anderlecht voor morgenavond nog een middenvelder en een winger wil gaan halen, zal dat toch een naam zijn die tot nu toe niet gevallen is. Op de flank is er in ieder geval diepgang nodig.

Fredberg kondigde vorig jaar aan dat Transfer Deadlines bijzonder saai zouden worden op Anderlecht. Zo ziet het er op dit moment toch niet naar uit.