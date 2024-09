Komt er vandaag nog iets bij Anderlecht? Paars-wit mikte (te) hoog met de beschikbare middelen

Tovert Jesper Fredberg vandaag nog iets uit zijn hoge hoed? Indien niet gaat de CEO Sports van Anderlecht niet de makkelijkste weken tegemoet. De fans zijn zwaar ontgoocheld in de transferperiode en dat kan hij enkel nog keren met minstens één goeie speler vandaag te halen.

Als we Fredberg een raad mogen geven: als hij nog wat magie over heeft in zijn toverstok gebruikt hij die best om een winger te halen. Met Dendoncker heeft hij al een deel van het probleem op het middenveld opgelost, maar zonder extra snelheid op de flanken gaat hij veel kritiek krijgen.

En gaat het er voor Brian Riemer ook niet makkelijker op worden. Die ligt nu al onder vuur bij een groot deel van de supporters omwille van het povere spel en krijgt straks waarschijnlijk de rekening gepresenteerd als het niet snel beter wordt.

Op de flanken bij Anderlecht is er te weinig animo. Sardella spurt 20 keer per match zijn lijn af, want Dreyer staat daar toch niet. Op links is het dan weer hopen dat Amuzu een 40-tal matchen aankan, want Angulo is nog niet klaar voor het grote werk. Dan heb je een probleem. Samuel Edozie zou dat straks moeten oplossen. De speler van Southampton wordt normaal gezien gehuurd.

Heeft Fredberg zijn hand overspeeld?

Maar heeft Fredberg zijn hand overspeeld door op dure profielen te mikken en te hopen dat die na het verstrijken van de deadline in de grote competities voor speelminuten zouden kiezen? Christian Eriksen bijvoorbeeld moest enorm gaan inleveren. Silas kon bij Rode Ster een pak meer verdienen.

En de aandeelhouders van Anderlecht houden de vinger op de knip. De club is financieel gezond aan het worden en dat willen ze niet meer op het spel zetten. Er moest al een inspanning geleverd worden om de huurdeal van Leander Dendoncker rond te krijgen.

Dan weet je dat Fredberg vandaag niet met één of andere grote naam gaat aankomen. Hij moet ergens een creatieve oplossing vinden, mogelijk met Alexis Flips als pasmunt. Veel ruimte om te onderhandelen heeft hij niet. Ergens moet er een speler gevonden worden die zich wil bewijzen en veel minuten wil verzamelen.

Het probleem is ook dat ze voor het eerst in jaren niemand bij de jeugd hebben die ze kunnen lanceren. Tristan Degreef ja, maar dat is een centrale pion. Op de flanken staat er niet meteen iemand klaar. Fredberg heeft niet de makkelijkste job ter wereld, maar heeft hij te lang gewacht met - zoals Union nu deed - een transfervrije speler op te halen? Het zou hem heel wat meer krediet hebben opgeleverd als hij die vroeger was gaan halen...