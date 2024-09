Done deal: het is raak voor OH Leuven met stevige defensieve versterking

Het lijkt er al eventjes op dat Oud-Heverlee Leuven er nog een centrale verdediger bij zou gaan halen. En nu is het ook raak, want Hasan Kuruçay komt de rangen vervoegen in het King Power @Den Dreef.

De transfermarkt in België zal vrijdag om middernacht sluiten. De clubs zijn nog bezig met hun laatste deals. OH Leuven heeft er nu alvast nog een extra transfer weten uit te slepen.

Na een aantal pittige dagen van gesprekken is er een akkoord gevonden met de centrale verdediger Hasan Kuruçay. Hij komt transfervrij over uit Duitsland en kon dus op het gemak zijn contract bespreken.

Zijn contract bij het Duitse Eintracht Braunschweig liep deze zomer af en sindsdien zat de Turkse verdediger zonder club. Zijn marktwaarde wordt op 1,2 miljoen euro geschat.

OH Leuven heel blij met transfer

Kuruçay tekende een contract van één seizoen, met optie op nog een tweede jaargang. CEO Frédéric Van den Steen laat zich op de webstek van OH Leuven heel tevreden uit: "Door het tijdelijk wegvallen van Ewoud vonden we het nodig om nog versterking aan te trekken centraal in de verdediging."

"Met Hasan vonden we een speler die perfect past in het profiel dat we voor ogen hadden. Het is een karakterspeler met veel defensieve kwaliteiten, waardoor we ook in de verdediging heel flexibel worden."