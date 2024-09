Van Der Elst heel erg duidelijk: "Hij is niet de man die Dolberg ondersteuning zal geven"

Kasper Dolberg staat bij RSC Anderlecht maar al te vaak op een eiland. En daar zal de transfer van Leander Dendoncker volgens Franky Van Der Elst niks aan veranderen.

Zowel voor RSC Anderlecht als voor Leander Dendoncker is zijn transfer een heel goede zaak. Dendoncker zal met zijn kwaliteiten zeker een meerwaarde zijn voor paarswit.

“Hij heeft een groot loopvermogen - die jongen is werkelijk onvermoeibaar -, een goeie mentaliteit en een prima passing. Hij doet geen spectaculaire dingen, maar hij is wel zeer nuttig”, zegt Franky Van Der Elst aan Het Nieuwsblad.

Dendoncker is inzetbaar op meerdere posities. Dit soort types hebben volgens de analist ook weinig tijd nodig om zich in te werken in de ploeg. “Ik veronderstel dat hij op de volgende speeldag al goed genoeg zal zijn om impact te hebben. Natuurlijk, Dendoncker is geen creatieveling.”

Hij scoort immers niet en geeft ook maar weinig assists, waardoor hij zeker niet de man is die de problemen bij RSC Anderlecht voorin zal oplossen.

“Dat soort speler is hij nu eenmaal niet. Dendoncker zal veel tegenaanvallen afbreken. En hij zal een cruciale pion worden in de opbouw. Maar nogmaals: hij is niet de man die Dolberg ondersteuning zal geven”, besluit Van Der Elst.