Gooit Jean-Louis Dupont dertig jaar na Bosman-arrest een nieuwe bom op het (Belgische) voetbal? 'Transfer met Lokomotiv Moskou en Charleroi in de hoofdrol kan het volledige ecosysteem onderuit halen'

Zorgt Jean-Louis Dupont opnieuw voor een bom onder de voetbalwereld? Het Europees Hof oordeelt de komende maanden alvast over de manier waarop de voetbalclubs hun spelers contracteren en transfereren.

De voetbalwereld houdt de adem in. Net geen dertig jaar na het Bosman-arrest (1995, nvdr.) is Jean-Louis Dupont opnieuw op jacht. Deze keer is Lassana Diarra de spilfiguur. En ook Sporting Charleroi is betrokken.

Diarra speelde in 2013 voor Lokomotiv Moskou - de voormalige middenvelder van onder meer Real Madrid en Arsenal FC is inmiddels gestopt met voetballen - en besliste om zijn contract er op te zeggen. De reden: De Russen eisten dat de Fransman loon zou inleveren, maar daar had hij geen oren naar.

In eerste instante besliste FIFA dat Diarra een verbrekingsvergoeding van zo'n tien miljoen euro diende te betalen. Die vergoeding was immers dé reden waarom zijn transfer naar Sporting Charleroi destijds niet is doorgegaan. De Zebra's wilden het risico niet nemen om die som op te moeten hoesten.

Diarra trok - aan de zijde van Dupont - naar de Belgische rechtbanken en uiteindelijk zelfs naar het Europees Hof. De redenering van de beruchte advocaat: het transfersysteem is illegaal. Spelers moeten vrij van werkgever kunnen wisselen, zoals ook normale Europese werknemers dat kunnen.

Het Laatste Nieuws weet dat het Europees Hof de komende maanden uitspraak zal doen in deze zaak. De voetbalclubs houden de adem alvast in. De advocaat-generaal van het Europees Hof heeft al laten weten dat het Europese transfersysteem in zijn huidige vorm de toets met de Europese wetgeving niét zal doorstaan.

Met andere woorden: het businessmodel van héél véél clubs - en zeker in België als opleidings- en doorverkoopcompetitie - is in gevaar. De kans is realistisch dat het huidige transfersysteem niet lang meer overeind zal staan én dat de voorbije zomermercato de laatste in zijn soort is geweest.

"Het is heel waarschijnlijk dat de voorbije mercato de laatste normale transferperiode is geweest", klinkt het ook uit de mond van Robby Houben (Professor Sportondernemingsrecht aan Universiteit Antwerpen, nvdr.). Is het ook meteen de reden waarom er de voorbije maanden minder geld is uitgegeven dan anders?