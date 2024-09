Hans Vanaken sluit laatste transfer in zijn carrière niet langer uit

Hans Vanaken ligt nog drie seizoenen onder contract bij Club Brugge. Toch sluit hij een vertrek naar een andere club niet uit.

Hans Vanaken is stilaan een meubelstuk bij Club Brugge. Hij speelt voor blauwzwart sinds 2015. Het ziet er dan ook naar uit dat hij zijn carrière bij Club Brugge zal afsluiten. Aan een leven na zijn actieve voetbalcarrière heeft hij nog niet gedacht.

“Geen enkel idee! Blijf ik in het voetbal, of ga ik iets helemaal anders doen? Beide opties liggen open. Wie weet komt er wel een functie vrij bij Club Brugge, en denken ze op dat moment aan mij”, vertelt hij aan HUMO.

Bij Club Brugge is daar nog niet over gesproken, want Vanaken geeft aan dat hij vijf tot zes jaar nog wil voetballen vooraleer een punt achter zijn carrière af te sluiten. Het liefst van al op het hoogste niveau. Al weet iedereen na de zaak Ruud Vormer hoe snel het allemaal kan lopen.

“Stel dat er een jonge gast doorbreekt op mijn positie, en de club vindt dat het goed is geweest. Wat moet ik dan doen als de goesting er nog is, en ik voel dat ik nog meekan? Ik sluit dus niets uit, maar ik ben er totaal nog niet mee bezig. Ik leef in het heden.”

Vanaken sluit exotische transfer niet uit

Vijf jaar geleden liet Vanaken wel al vallen dat hij een exotisch avontuur wel zou overwegen en dat lijkt ook nu nog altijd een mogelijkheid.

“Zeker als je de bedragen hoort waarmee ze in Saudi-Arabië goochelen. Ik hoor ze graag bezig, de critici die zeggen: 'Ik zou zoiets nooit doen, voor het geld verhuizen naar een wereld die je helemaal niet kent.' Tot het voor je neus ligt. Dan denkt iederéén er toch minstens over na?”

Vanaken sluit een transfer dan ook niet uit. “Als je 34 bent en nog een slag kunt slaan: wat is dan een jaar in een mensenleven? Wij verdienen helemaal niet slecht, we verdienen zelfs góéd onze boterham. Maar het verschil is te groot geworden om er zomaar je schouders voor op te halen.”